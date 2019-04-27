Zehirli sosislerle, 2 milyon kedi katledilecek!
Avustralya hükümeti, kuş, kertenkele ve diğer hayvanları tükettikleri gerekçesiyle, 2 milyon yabani kediyi zehirleyerek öldürme kararı aldı.
Avustralya hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kediler için skandal bir karara imza attı.
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Yabani kedilerin bulunduğu alana havadan atılan zehirli sosislerle, 2020 yılına kadar 2 milyon kedinin öldürülmesi planlanıyor.
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Bir New York Times raporuna göre, milyonlarca yerli kuş ve sürüngenin düşmanı olduğu iddia edilen yabani kediler için özel zehirli sosisler hazırlandı. Bu sosisler, kanguru eti, tavuk yağı ve baharat karışımlarıyla, kedilerin seveceği türde üretildikten sonra, içinde barındırdığı zehirle hükümetin kedi katliamı için çalıların arasına atıldı.
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10 milyon hektara atılan zehir, ABD dahil olmak üzere, birçok ülkenin hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırdı.
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