Zehirli sosislerle, 2 milyon kedi katledilecek!

Zehirli sosislerle, 2 milyon kedi katledilecek!

Avustralya hükümeti, kuş, kertenkele ve diğer hayvanları tükettikleri gerekçesiyle, 2 milyon yabani kediyi zehirleyerek öldürme kararı aldı.

Zehirli sosislerle, 2 milyon kedi katledilecek! - Sayfa 1

Avustralya hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kediler için skandal bir karara imza attı.

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Zehirli sosislerle, 2 milyon kedi katledilecek! - Sayfa 2

Yabani kedilerin bulunduğu alana havadan atılan zehirli sosislerle, 2020 yılına kadar 2 milyon kedinin öldürülmesi planlanıyor.

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Zehirli sosislerle, 2 milyon kedi katledilecek! - Sayfa 3

Bir New York Times raporuna göre, milyonlarca yerli kuş ve sürüngenin düşmanı olduğu iddia edilen yabani kediler için özel zehirli sosisler hazırlandı. Bu sosisler, kanguru eti, tavuk yağı ve baharat karışımlarıyla, kedilerin seveceği türde üretildikten sonra, içinde barındırdığı zehirle hükümetin kedi katliamı için çalıların arasına atıldı.

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Zehirli sosislerle, 2 milyon kedi katledilecek! - Sayfa 4

10 milyon hektara atılan zehir, ABD dahil olmak üzere, birçok ülkenin hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırdı.

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