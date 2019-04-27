Zehirli sosislerle, 2 milyon kedi katledilecek!

Bir New York Times raporuna göre, milyonlarca yerli kuş ve sürüngenin düşmanı olduğu iddia edilen yabani kediler için özel zehirli sosisler hazırlandı. Bu sosisler, kanguru eti, tavuk yağı ve baharat karışımlarıyla, kedilerin seveceği türde üretildikten sonra, içinde barındırdığı zehirle hükümetin kedi katliamı için çalıların arasına atıldı.