Zehirli ıspanak Müjdat Gezen'i de hastanelik etti! Uğur Dündar böyle duyurdu
Müjdat Gezen'in İzmir ve İstanbul'da yapılacak tiyatro gösterileri, ıspanaktan zehirlenmesi nedeniyle iptal edildi.
Tükiye'nin birçok ilinde insanları zehirleyerek hastanelik eden ıspanak Müjdat Gezen'i de vurdu. Usta sanatçı Müjdat Gezen ve öğrencilerinin İzmir ve İstanbul'da sahneleyecekleri Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabından sahneye koyacakları tiyatro oyunları iptal edildi.
İptal haberini sosyal medyadan duyuran Uğur Dündar, tüm etkinliklerin ıspanak zehirlenmesinden dolayı iptal edildiğini açıkladı. Dündar, önemli rollerden bir oyuncunun ıspanaktan kliniğe kaldırılmasından dolayı söz konusu etkinliklerin iptal edildiğini aktardı.
Uğur Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan "FLAŞ! Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencileri, yarın İzmir-Karşıyaka'da, 7-8 Kasım'da da İstanbul'da, değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in muhteşem M.Kemal eserinin galalarını yapacaklardı. Ancak önemli rollerden birinin oyuncusu ıspanaktan kliniğe kaldırılınca hepsi iptal oldu!.." diye yazdı.
Zehirlenme vakaları nasıl ve nerede ortaya çıktı?
İstanbul'da 44 kişinin ıspanak yedikten sonra hastanelik olmasının yankıları sürürken bir zehirlenme vakası daha Tekirdağ'da yaşanmıştı.