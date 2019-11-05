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Zehirli ıspanağın nedeni belli oldu Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan zehirli ıspanaklarla ilgili bir son dakika açıklama yapıldı. Olaylar İstanbul ve Tekirdağ'ın ardından Edirne ve Kocaeli'ye de sıçradı. 196 kişi hastanelere başvurdu. Bakanlık zehirlenme sebebinin yabani otlar olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgil bir son dakika açıklaması yaptı. Koca'nın açıklaması şöyle: 

Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler. Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. İstanbul Edirne Tekirdağ ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul'da müracaatlar oldu. İstanbul'da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastanalarımız tedavi edilip taburcu oldular.

Ispanağın nereden geldiği belirlendi

İçinde yabancı otların yer aldığı ıspanağın kaynağı market sahibinin gösterdiği faturayla tespit edildi. Bayrampaşa'daki komisyoncu  ıspanakların büyük bölümünü Ankara Beypazarı'ndan aldığını açıkladı.

İşçiler yanlışlıkla karıştırmış

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş da, söz konusu ıspanağın Beypazarı'nda üretilen ıspanağa karışmış yabancı otlardan kaynaklamış olabileceğini söyledi. Ateş, tarlanın kenarında bulunan yabancı otların, işçiler tarafından yanlışlıkla karıştırılmış olabileceğini söyledi. 

Zehirli ıspanağın geldiği tarlada şeytan otu çıktı

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, zehirlenmelere yol açtığı iddia edilen ıspanağın gönderildiği tarlalarda inceleme yaptı. Ateş, "Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok" dedi.

Fotoğraftaki şeytan otu denilen ve pıtırak olarak da bilinen yabani otlar. 


Ateş, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın ardından ot bulunan tarlaya gittiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
-"Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu, karışma ihtimali var. Ispanak ekilen tarla 6 dekar, yabancı otların karıştığı alan yaklaşık 100 metrekaredir. Toplamda 15 ton ürün çıkar, 150-200 kilonun içine karışmış. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi.

-Bahsedilen ot ıspanakla biraz benzer; ama toplu olduğu zaman ayırt edilebilir. Tek başına ıspanağa benziyor. Bizim burada halk arasında 'pıtırak' dediğimiz bir ot. Bizim başımıza gelen bir şey değil. Bu olaydan sonra dikkat ettik. Şu anda yoğun bir hasat dönemindeyiz. Gönül rahatlığıyla insanlarımız yiyebilir. Büyük bir ihtimalle sınıra yakın bir yerde tek tük ıspanağın içinde çıkmış, işçiler karıştırmış olabilir. Nasıl denk geldi bilmiyoruz".

İlk defa ıspanaktan zehirlenme vakasını duyduklarını söyleyen ıspanak üreticisi İbrahim Coşkun da "Konu ıspanak mı, ot mu ortada bir bilgi kirliliği var. Ben ıspanaktan olduğunu düşünmüyorum. Buradan giden tonlarca ıspanak var. 44 kişi mi zehirlenecek? Ben ıspanaktan olacağını düşünmüyorum. 30 yıllık ıspanak üreticisiyim. İlk defa ıspanaktan zehirlenme duyuyorum" dedi.

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