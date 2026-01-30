Zehir zemberek sözler! Güllü'nün oğlu, Tuğyan'ın avukatına ateş püskürdü
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter; ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatının, annesi hakkında kullandığı sözlere sert tepki gösterdi. ''İlgisiz'', ''alkolik'' ve ''melek gibi göstermeyelim'' ifadelerine karşı çıkan Gülter, ''Sana bunları söyleten kim?'' diyerek adeta ateş püskürdü.
Tuğberk Yağız gülter, sosyal medyadan yaptığı sert açıklamayla gündeme geldi. Annesi Güllü'ye yönelik sözlere tepki gösteren Gülter'in sert çıkışı büyük yankı uyandırdı. Bakın neler karşısında hangi sözleri söyledi...
26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Soruşturma devam ederken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Tuğberk Yağız Gülter, Uçanok’un annesi Güllü hakkında dile getirdiği "ilgisizdi", "melek gibi göstermeyelim" ve "alkolikti" yönündeki ifadelerine yanıt verdi.