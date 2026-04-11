Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev kapışmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, liderle arayı kapatmak için puan kaybetme lüksüne sahip değil.

KAYSERİSPOR 0-0 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)

Geçen hafta Beşiktaş derbisini son dakika penaltısıyla kazanan Kanarya, galibiyetin verdiği moralle sahaya çıkacak.

Kerem Aktürkoğlu, Semedo, Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Guendouzi, Nene ve Oosterwolde kart sınırında yer alırken Marco Asensio ise takımda en büyük eksik olarak göze çarpıyor

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Makarov, Mendes, Benes, Cardoso, Chalov

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Talisca, Nene, Kerem, Cherif