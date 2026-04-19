Zayn Malik'ten hastane odasından paylaşım! Son durumu...
One Direction grubunun eski üyesi ve dünyaca ünlü solo sanatçı Zayn Malik, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberi bizzat kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Malik’in paylaşımı, hayranlarını endişelendirdi.
KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ
Malik, yaptığı açıklama ile yaşadığı sağlık sorunları sebepli konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
"BENİ ÇOK ÜZÜYOR"
Sosyal medya hesabından hastane odasındaki fotoğrafını paylaşan Zayn Malik, şu ifadeleri kullandı:“Hayranlarıma: Şu an ve her zaman gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. Uzun bir hafta oldu ve hâlâ beklenmedik şekilde iyileşmeye çalışıyorum. Bu hafta sizinle görüşemeyecek olmam beni çok üzüyor.
"KOCAMAN SEVGİLER"
Malik, açıklamasının devamında ise şu sözleri söyledi:"Sizler olmasaydınız bugün bulunduğum yerde olmazdım ve anlayışınız için çok minnettarım. Harika hastane ekibine—doktorlara, hemşirelere, kardiyoloğa, yönetime, idari kadroya ve bu süreçte yardımcı olan ve olmaya devam eden herkese—çok teşekkür ederim. Hepiniz efsanesiniz! Kocaman sevgiler"