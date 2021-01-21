Zayıflamak için haftada 3 gün 11 dakika spor yapmak yeterli! Bilimsel olarak kanıtlandı
KANADA'da McMaster Üniversitesi ve Mayo Clinic tarafından apılan ve International Journal of Exercise Science'da yayınlanan araştırmaya göre, zayıflamak için altı hafta boyunca haftada üç kez 11 dakika egzersiz yapmanın yeterli olacağı tespit edildi.
Bilimsel olarak kanıtlandı... Forma girmek için haftada üç gün 11 dakika spor yeterli... McMaster Üniversitesi ve Mayo Clinic araştırmacıları tarafından yapılan ve International Journal of Exercise Science'da yayınlanan araştırmaya göre, zayıflamak için altı hafta boyunca haftada üç kez 11 dakika egzersiz yapmanın yeterli olacağı tespit edildi. Kinesiyologlar tarafından yapılan ve yağ oranını yüzde 7 azalttığı belirtilen araştırmayı gerçekleştiren Martin Gibala, “Beklentilerimizin doğrulandığını görmek güzel. Kısa bir egzersizin de kilo vermede ve forma girmede etkili olduğu görmek sevindirici” ifadelerini kullandı. İşte o araştırma ve 11 dakika süren egzersiz...
Kanada’da yapılan araştırmaya göre, sağlıklı bir vücut için haftada üç gün 11 dakika spor yapmanın yeterli olduğu açıklandı.
Kanada’daki McMaster Üniversitesi ile Mayo Clinic ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, vücut kitle endeksi normal seviyenin üzerinde ve aynı olan 20 kişi incelendi.
İtalyan Roma report sitesine göre katılımcıların 10 tanesi altı hafta boyunca haftada üç gün 11 dakika spor yaparken, diğer yarısı herhangi bir spor faaliyetinde bulunmadı.