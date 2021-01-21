Zayıflamak için haftada 3 gün 11 dakika spor yapmak yeterli! Bilimsel olarak kanıtlandı

Bilimsel olarak kanıtlandı... Forma girmek için haftada üç gün 11 dakika spor yeterli... McMaster Üniversitesi ve Mayo Clinic araştırmacıları tarafından yapılan ve International Journal of Exercise Science'da yayınlanan araştırmaya göre, zayıflamak için altı hafta boyunca haftada üç kez 11 dakika egzersiz yapmanın yeterli olacağı tespit edildi. Kinesiyologlar tarafından yapılan ve yağ oranını yüzde 7 azalttığı belirtilen araştırmayı gerçekleştiren Martin Gibala, “Beklentilerimizin doğrulandığını görmek güzel. Kısa bir egzersizin de kilo vermede ve forma girmede etkili olduğu görmek sevindirici” ifadelerini kullandı. İşte o araştırma ve 11 dakika süren egzersiz...