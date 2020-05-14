Zayıf kan dolaşımı için bunları yapın işte dolaşımı hızlandıran besinler!
Çok fazla doymuş yağ tüketmek, kolesterolü yükselterek kan damarlarının zarar görmesine ve kanın damarlardan rahatça geçebilmesi için gerekli esnekliğini yitirmesine neden olur.Bunun sonucunda çeşitli dolaşım bozuklukları ortaya çıkar. Peki zayıf kan dolaşımı için doğal tedaviler nelerdir?
Zayıf kan dolaşımı; yüksek kolesterol, yeterince lifli yiyecek tüketilmemesi, çok tuzlu yiyecekler ve yeterince sıvı almamak gibi birçok nedenden ötürü ortaya çıkabilir.
Masaj
Ayaklarınızdan başlayıp yukarı doğru çıkarak iyi bir kremle, nazikçe ve biraz bastırarak kaslarınıza masaj yapabilirsiniz. Bu şekilde, kan dolaşımınız hızlanır ve tüm dolaşım bozuklukları gözle görülür derecede azalır.
Kan Basıncını Düşüren Yiyecekler Tüketin
Dolaşım bozukluklarını gideren ve kan basıncını düşüren birçok yiyecek vardır. Bazıları şunlardır:
-Ispanak
-Kereviz
-Ay çekirdeği
-Muz
-Soya
-Patates
-Çikolata
-Avokado
-Yağsız süt
-Balık
-Turunçgiller
Sigarayı Bırakın
Sigaranın, insan sağlığının en büyük düşmanlarından biri olduğu yıllar önce kanıtlanmıştır. Sigara, ciddi dolaşım bozukluklarına yol açar ve kan basıncını büyük ölçüde yükseltir.