Zara'yı gören bir daha baktı! Son pozundaki inanılmaz değişimine bakın...
Şarkıcı Zara, gerçek adıyla Neşe Yılmaz türk halk müziği'nin sevilen isimlerinden biri. Güçlü ve güzel sesiyle gündeme gelen Zara, son zamanlarda değişimiyle sevenlerini şaşırttı. Verdiği pozlarla beğeni ve ilgi odağı oldu..
Yıllara meydan okuyan güzelliği,duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve güçlü sesiyle sık sık gündeme gelen Zara, son dönemde ki değişimiyle ilgiyi üstüne topladı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı kareler çok sevildi.
Yeni Şarkı Yeni Poz!
Yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çeken ünlü türkücü güzelliği ile hayran bıraktı. Asıl adı Neşe Yılmaz olan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. ünlü şarkıcı, yeni şarkısının tanıtımı için verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
Zara'nın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken pek çok takipçisi ünlü şarkıcıyı prensese benzetti.
Zara Kimdir?
Neşe Yılmaz ya da sahne adıyla Zara, 5 Ocak 1976, İstanbul doğumlu, Kürt kökenli Türk halk müziği ses sanatçısıdır. Aslen Adıyamanlıdır. Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkarmıştır.