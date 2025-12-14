BIST 11.311
Zara'dan çok iddialı kare! Göğüs detayı olay...

Son üç ayda 16 kilo vererek sahne tarzını tamamen yenileyen şarkıcı Zara, paylaştığı son pozu ile gündem oldu. Çektiği selfiede göğüs detayı dikkat çekerken, ünlü şarkıcının hayranları "Sınırları zorluyorsun" gibi yorumlar yaptı.

Zara'dan çok iddialı kare! Göğüs detayı olay... - Resim: 1

Şarkıcı Zara, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. 

Zara'dan çok iddialı kare! Göğüs detayı olay... - Resim: 2

49 yaşındaki sanatçı, hem hızlı kilo kaybı hem de değişen sahne tarzıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Zara'dan çok iddialı kare! Göğüs detayı olay... - Resim: 3

Zara, geçtiğimiz aylarda uyguladığı diyet programını detaylarıyla paylaşmıştı.

Zara'dan çok iddialı kare! Göğüs detayı olay... - Resim: 4

Zayıflama sürecinde herhangi bir iğne kullanmadığını, uzman kontrolünde günde tek öğün, protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söylemişti.

