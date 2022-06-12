Zara ekmeği ayaklar altına aldı! Dünya buğday krizinde Yıldız Tilbe de isyan etti: Allah size...
İspanya'nın hazır giyim devlerinden Inditex şirketlerinden Zara'nın internet mağazasında hazırladığı reklamda dünyanın buğday krizi yaşadığı bu günlerde, tüm dinler için de kutsal olan ekmeği ayaklar altına aldı. Sanatçı Yıldız Tilbe "Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin." diyerek isyan etti.
Dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri olan ZARA, internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletin görselinde ekmekleri kullandı. 50 euroya satılan ürünün görselinde, ekmeklerin üstüne sandaletler yerleştirildi.
Sandaletlerle ekmeğin üzerine basıldığı görsele sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar görseli büyük bir saygısızlık olarak nitelerken ZARA'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. #zarahaddinibil etiketiyle Twitter'da paylaşım yapan kullanıcılar, ZARA'nın yaptığı hatadan bir an önce dönmesini istedi.
İşte yapılan yorumlardan bazıları:
Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde bir rezillik daha olmasın. Şimdi de dünyaca ünlü ZARA yeni ürün tanıtımında ekmeğe büyük saygısızlık yapıyor.
Böyle reklam mı olur? Üzerine basacak ekmekten başka bir şey bulamadınız mı? ZARA'yı kınıyorum!
Biz ekmeği 3 defa öpüp alnımıza koyarak büyüdük. Ekmek şeklinde çanta yapmanız yetmedi, bir de üstüne ekmeği ayaklar altına alıyorsunuz! Böyle mi tanıtım yapıyorsunuz? Bu kadar düştünüz mü!
Neden? Neden yani. Neden ekmek? Hele dünyada bu kadar aç varken?
Bundan böyle bunlara para kazandıran utansın!