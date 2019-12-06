Zammın dedikodusu bile yetti! Duyan müdürlüğe akın etti
Nüfus cüzdanı ve ehliyet yenilemede ücretlere yüzde 100 oranında zam yapılacağı dedikodusunu duyan vatandaşlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne akın etti.
Müdürlükte yoğunluğa neden olan vatandaşlar, son bir ay içerisindeki işlem sayısını ikiye katladı. Daha önceki aylarda günlük 150-250 nüfus cüzdanı değişimi yapılırken Kasım ayı itibariyle bu sayı günlük 500'e ulaştı. Yine aynı şekilde günlük 50-60 olan ehliyet değişimi sayısı 170’e ulaştı.
Uzun kuyruklar
Nüfus cüzdanı değişimi için 22,5 TL, ehliyet için 15 TL ödenirken, vatandaşlar İl Nüfus Müdürlüğü önünde kurulan seyyar ödeme noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.
"Herhangi bir cezai işlemimiz yok"
Merkez İlçe Nüfus Müdür Vekili Salih Yılmaz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Bir iki aydan beri Nüfus Müdürlüğünde yoğun bir kalabalık var. Etrafta ceza olduğu söyleniyor. Herhangi bir cezai işlemimiz yoktur. 2022 yılına kadar nüfus cüzdanlarının süresi var.
2020'nin sonuna kadar süresi var
Ehliyetlerin de 2020'nin sonuna kadar süresi var. Bu dedikoduyu bir şekilde üretiyorlar. Hem vatandaşlar burada mağdur oluyor hem de kurumda aşırı yoğunluk oluşuyor.