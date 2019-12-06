Zammın dedikodusu bile yetti! Duyan müdürlüğe akın etti

"Herhangi bir cezai işlemimiz yok"

Merkez İlçe Nüfus Müdür Vekili Salih Yılmaz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Bir iki aydan beri Nüfus Müdürlüğünde yoğun bir kalabalık var. Etrafta ceza olduğu söyleniyor. Herhangi bir cezai işlemimiz yoktur. 2022 yılına kadar nüfus cüzdanlarının süresi var.