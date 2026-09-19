Zamlı memur ve emekli maaşları tek tek hesaplandı! İşte yeni maaş tablosu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağı yönündeki açıklaması sonrası 2027 Ocak zammı için hesaplar yeniden gündeme geldi...
2027 yılına ilişkin maaş hesapları şimdiden gündemin en önemli başlıkları arasına girdi. Milyonlarca çalışan ve emeklinin gelirini doğrudan ilgilendiren ocak zamları için yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Ortaya çıkan olası senaryolar, farklı meslek gruplarında maaşların hangi seviyelere ulaşabileceğine ilişkin ipuçları veriyor. Memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile asgari ücretlilerin de gözü yapılacak artışlara çevrildi. Peki 2027'de emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, polis, öğretmen ve doktorların maaşı kaç TL olacak? Asgari ücrette hangi artış oranı gündemde? İşte yeni zam hesapları...
Enflasyon tahminleri değişti, maaş hesapları yeniden yapıldı: Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli, memur ve çalışanın 2027 yılında alacağı ücret ve maaş artışları için hesaplar yeniden şekilleniyor. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminlerin farklı seviyelerde açıklanması, Ocak ayında yapılacak zamlar için de birden fazla senaryonun ortaya çıkmasına neden oldu. 2026 yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 9 seviyesinin üzerine çıkabileceği görülüyor. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte zam oranının yüzde 7 ile yüzde 8'in üzerine çıkabileceği hesaplanıyor. Asgari ücret açısından ise yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 oranındaki artışlar üzerinden yeni maaş senaryoları gündeme geliyor.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ, ZAM HESAPLARI YENİLENDİ
2026 yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentiler farklı kurumların tahminlerinde farklı seviyelerde şekilleniyor. Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28,4 seviyesinde tahmin bulunuyor. Yılın üçüncü Enflasyon Raporu kapsamında açıklanan beklentide ise yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28 seviyesine yükseltilmiş durumda. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 olarak öne çıkıyor. Bu tahminler arasındaki farklılık, yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyonun ve dolayısıyla Ocak ayında uygulanabilecek zam oranlarının da değişmesine yol açıyor.
OVP TAHMİNİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 9,04
Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 seviyesinde olması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 dönemindeki zam oranı yüzde 9,04 olacak. Memur ve memur emeklileri açısından ise ikinci yarı enflasyonunun yüzde 7'lik eşiği aşması nedeniyle enflasyon farkı oluşacak. Yapılan hesaplamaya göre farkın yüzde 1,91 seviyesinde olması ve toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranının yüzde 7 seviyesine çıkması bekleniyor.
TCMB TAHMİNİNE GÖRE İKİNCİ YARI ENFLASYONU YÜZDE 8,70
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 2026'nın Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8,70 olacak. Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 7'lik sınır aşıldığı için enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu hesaplamada toplam zam oranının yüzde 6,78 seviyesine ulaşması bekleniyor.
PİYASA BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,06'YA ÇIKABİLİR
Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde ise 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 9,92 olması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zam oranı yüzde 9,92 seviyesine ulaşacak. Memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının ise enflasyon farkı dahil yaklaşık yüzde 8,06 olması bekleniyor. Böylece yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldikçe emeklilerin doğrudan enflasyon üzerinden hesaplanan zam oranı da, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yukarı yönlü değişiyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyona göre şekillenecek. Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda farklı enflasyon tahminlerine göre yeni tutarlar ortaya çıkıyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde ikinci yarı enflasyonu yüzde 8,7 olarak hesaplanıyor. Bu durumda en düşük emekli aylığının, aynı oranda artış yansıtılması halinde 25 bin 601 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
OVP'deki yüzde 28,4'lük tahmine göre ise emekli taban aylığının 25 bin 681 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor. Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde ikinci yarı enflasyonu yaklaşık yüzde 9,92 olacak. Bu senaryoda en düşük emekli aylığının 25 bin 888 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Buradaki rakamların, mevcut en düşük aylığa ilgili enflasyon oranının yansıtılması üzerinden yapılan hesaplamalar olduğu ve taban aylığa ilişkin nihai tutarın ayrıca yapılacak düzenlemeye bağlı olabileceği dikkate alınmalı.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur emeklilerinin en düşük aylığı Temmuz 2026 döneminde 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükselmişti. Ocak ayında toplam zam oranının yüzde 6,78 olması halinde en düşük memur emekli aylığının yaklaşık 33 bin 665 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Zam oranının yüzde 7 olması halinde aylık 33 bin 734 TL olacak. Yüzde 8,06'lık zam senaryosunda ise en düşük memur emekli aylığının 34 bin 69 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Dolayısıyla yıl sonuna kadar açıklanacak enflasyon verileri, memur emeklilerinin Ocak ayında alacağı aylığın belirlenmesinde de kritik rol oynayacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADA 3 FARKLI RAKAM VAR
Enflasyon beklentilerindeki değişim, 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için de hesaplamaların hızlanmasına neden oldu.
2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 oranında artış senaryoları hesaplanıyor.
Yüzde 20 zam yapılması halinde:
Yeni net asgari ücret 33 bin 690 lira 60 kuruş olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde:
Yeni net asgari ücret 35 bin 94 lira 38 kuruşa çıkacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde:
Yeni net asgari ücret 36 bin 498 lira 15 kuruş seviyesine ulaşacak.
Bu rakamlar mevcut ücret üzerinden yapılan zam hesaplamalarını gösteriyor. 2027 yılında uygulanacak kesin asgari ücret tutarı ise yıl sonunda yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek.
MAAŞLARDA SON TABLO ENFLASYON VERİLERİYLE NETLEŞECEK
Emekli, memur ve çalışanların 2027 yılında elde edeceği gelir açısından yılın kalan bölümündeki enflasyon verileri büyük önem taşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranını 6 aylık enflasyon belirlerken, memur ve memur emeklilerinde yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına enflasyon farkı ekleniyor. Asgari ücrette ise doğrudan enflasyon formülüne bağlı otomatik bir artış bulunmadığından, nihai rakam yapılacak görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak. Bu nedenle mevcut yüzde 6,78, yüzde 7, yüzde 8,06, yüzde 9,04 ve yüzde 9,92 gibi oranlar kesinleşmiş maaş zamları değil, farklı enflasyon tahminlerine göre hazırlanan senaryoları gösteriyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla birlikte Ocak 2027 maaşları için tablo netleşecek.