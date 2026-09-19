Zamlı memur ve emekli maaşları tek tek hesaplandı! İşte yeni maaş tablosu

Enflasyon tahminleri değişti, maaş hesapları yeniden yapıldı: Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli, memur ve çalışanın 2027 yılında alacağı ücret ve maaş artışları için hesaplar yeniden şekilleniyor. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminlerin farklı seviyelerde açıklanması, Ocak ayında yapılacak zamlar için de birden fazla senaryonun ortaya çıkmasına neden oldu. 2026 yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 9 seviyesinin üzerine çıkabileceği görülüyor. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte zam oranının yüzde 7 ile yüzde 8'in üzerine çıkabileceği hesaplanıyor. Asgari ücret açısından ise yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 oranındaki artışlar üzerinden yeni maaş senaryoları gündeme geliyor.