Zamlar mucit etti Antalya'da 30 yıllık şoför otomobilin yakıt parasını yüzde 50 düşürdü

Yüzde 50 tasarruf

30 yıllık şoförlüğün ardından emekli olduğunu dile getiren Ercan, işi gereği araçlara ilgisinin olduğunu ve motorların çalışma sistemini yakından bildiğini dile getirdi. Araçların az yakıt tüketimi üzerine bir şeyler yapmaya karar verdiğini ifade eden Ercan, “Fikir fikir derken, mazotun patlayarak yandığını düşündüm. LPG’nin mazotu patlatacağını düşündüm ve bunu motora vermeye karar verdim. Bunu bir sistemle motora verdim gayet güzel çalıştı. Bir süredir denemesini yapıyorum. 30 TL’lik LPG ile 26 kilometre yol yaptım. Ama sistemi aynı fiyatlı LPG ile 38 kilometre gittim. Aracın tokunu LPG değerine düşüp gazını kısarsanız yüzde 55 civarında bir tasarruf sağlanabilir. Aracın performansında gücünde hiçbir şey yok. Yağda bozma, motorda aşındırma gibi bir olayı yok” diye konuştu.