Zamana meydan okuyan şehirler! Dünyanın en eski şehirleri listesinde Türkiye'den de bir yer var
Bir şehir düşünün: Aynı sokaklarda hem Tunç Çağı insanlarının ayak izleri hem de bugünün adımları var. Evlerin altında antik kalıntılar, pazar yerlerinde ise modern hayat akıyor. Dünyanın bazı şehirleri, yalnızca “tarihi” olmakla kalmıyor; binlerce yıldır kesintisiz şekilde yaşamaya devam ediyor. İşte insanların hala yaşadığı, dünyanın en eski şehirleri....
ŞAM, SURİYE
Yaklaşık 11.000 yıllık geçmişiyle Şam, dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri kabul ediliyor. Emevi Camii, dar sokaklar, avlulu evler… Şehir, Roma’dan Osmanlı’ya kadar sayısız medeniyetin izlerini taşıyor. Tüm zorluklara rağmen Şam’da hayat sürüyor; bu da onu yalnızca tarihi değil, aynı zamanda dirençli bir şehir yapıyor.
ERİHA (JERİCHO), FİLİSTİN
Arkeolojik bulgulara göre Eriha’nın geçmişi 10.000 yılın üzerine çıkıyor. İnsanlığın tarıma geçtiği ilk dönemlere tanıklık eden bu şehir, dünyanın en eski surlarına da ev sahipliği yapıyor. Bugün hâlâ binlerce insanın yaşadığı Eriha, medeniyetin başlangıç noktalarından biri.