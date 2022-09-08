Zaman yolcusu Kraliçe Elizabeth Ekim'de ölecek demişti, hastaneye kaldırıldı! Sırada ne var?

Sosyal medya platformu TikTok'ta 2082 yılından geldiğini iddia eden bir kullanıcı, geçtiğimiz aylarda Kraliçe Elizabeth'in Ekim ayında öleceğini belirtmişti. Kraliçe Elizabeth'in bugün hastaneye kaldırılması sonrası da gözler bir anda zaman yolcusu olduğunu iddia eden adama çevrildi.

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2082 yılından geldiğini öne süren 'zaman yolcusu' isminde bir TikTok kullanıcısı, Kraliçe'nin ne zaman öleceğini bildiğini iddia etmiş, yaptığı açıklamalar ise takipçilerini bir hayli korkutmuştu.

@timetraveller_2082 kullanıcı adıyla TikTok'ta paylaşım yapan zaman yolcusu, önümüzdeki 23 yıl içinde gerçekleşeceği iddia edilen diğer olayların listesini çıkarmıştı.

Zaman yolcusu, son olarak paylaştığı videoda "Gerçek zamanlı bir gezginim. 2023'te Big Ben beklenmedik bir deprem nedeniyle çöküyor. 2030'da GTA 7 çıkıyor." ifadelerine yer verirken, Kraliçe Elizabeth tahmini ise şaşkına çevirdi.

10 doğru 2022 tahminine sahip Baba Vanga tarzındaki bu zaman yolcusu, 'Kraliçe bu yıl ölecek' demişti. Bugün Kraliçe Elizabeth'in hastaneye kaldırılması sonra medyumun o tahmini akıllara geldi.

"Kraliçe Elizabeth 4 Ekim'de 2022'de hayatını kaybedecek.

"2046'da Niagara Şelalesi'nde büyük bir tıkanıklık var ve su seviyeleri yükselmeye başlıyor. Dikkatli olun." şeklinde uyarıda bulunan zaman yolcusunun bu iddiasının doğru çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor.

Kraliçe Elizabeth'in hastaneye kaldırıldığına dair gelen haberlerin ardından 2082 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu akıllara geldi.

Elizabeth için 4 Ekim tarihini işaret ederek öleceği günü kesin bir şekilde duyuran zaman yolcusu, birçok kişinin tüylerini diken diken etmeyi başardı.

Tottenham detayı

Bir başka kahin Baba Vanga'ya benzetilen TikTok kullanıcısına birçok soru gelmeye devam ediyor. Bu sorulardan biri de "Tottenham kupayı kazanır mı?" sorusu oldu.

"Zaman yolcusu" olduğunu söyleyen kişi, bu soruya "4 yıl içinde evet! O zaman 2030'da iflas edin" şeklinde cevap vererek kullanıcıları şaşkına çevirdi.

Baba Vanga benzerliği

Zaman yolcusunun bu tahminleri, akıllara kahin olarak tanınan Baba Vanga'yı getirdi. Baba Vanga, 2022 yılı için oldukça korkutucu kehanetlerini sıralamış, ve bunların bir kaçı gerçekten de meydana gelmişti.

İşte baba Vanga'nın duyanların tüylerini diken diken eden 2022 kehanetleri: