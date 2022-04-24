Zam üstüne zam gelmişti! Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek bomba hamle 6 ilde başladı
RUSYA-Ukrayna savaşı dolaylı yoldan birçok şeyi etkilerken, ülkemizde de ayçiçek yağı fiyatlarının artmasına neden oldu. Ayçiçeği üretecek çiftçilere 50 ile yüzde 70 arasında değişen hibelerle ayçiçeği tohumu verilmeye başlandı.
Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği kriz sonrası fiyatlar artışa geçmişti. Yağ fiyatlarındaki artışı durdurmak içi harekete geçildi. Birçok şehirde belediyeler ve il tarım müdürlükleri seferberlik başlattı. Belediyelerden il tarım müdürlüklerine kadar pek çok kuruluş, yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değişen hibelerle çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıyor.
Kocaeli, Sakarya, Bursa, Konya, Denizli, Samsun başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi, illerindeki çiftçilerle el ele vererek ayçiçeği üretimini artıracak adımlar atıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte tırmanan ayçiçeği yağı fiyatları, tedarik sıkıntılarını beraberinde getirdi.
Savaş öncesi Avrupa’da 1,50 avronun altında olan ayçiçeği yağının litresi, tedarik sıkıntısı ve fiyatların yükseleceği endişesiyle talebin artması sonucu 5 avroya kadar çıktı. Ukrayna, yılda 14,2 milyon ton üretim ile dünyanın en büyük ayçiçeği üreticisi konumunda bulunurken, Rusya ise 12,8 milyon ton üretimiyle ikinci sırada geliyor.
Belediyeler seferber oldu
Dünyanın en büyük iki ayçiçeği üreticisi ülkeyle ticaretin sekteye uğraması krizi derinleştirirken, bölge ülküleri yağlık ayçiçeği tohumu ticaretinin kesintiye uğramaları nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Türkiye yaşanan krizi en az ölçüde hissetmek adına ayçiçeği üretiminde seferberlik başlattı. Boşta kalan araziden faydalanmak ve dışarıya bağımlılığı en aza indirmek için birçok ilde üreticiye yönelik tohum ve gübre destekleri sağlanıyor.