Zam sonrası yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı ne kadar oldu?
2021 yılında çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacağı açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı da artacak. Peki o telefonların harç tutarı kaç para olacak? İşte yanıtı ve diğer detaylar...
Yeni yılla birlikte gelen zamlar teknoloji düşkünlerini de bir hayli etkileyecek! Yeni yılda vergi ve harç tutarları artacak. Türkiye'de telefon fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Yurt dışından telefon getirenleri kötü bir sürpriz bekliyor. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı da 2021 yılında aynı oranda yükselecek. İşte ayrıntılar...
Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı da 2021 yılında aynı oranda yükselecek.
Yeni tarife 2 bin 6 lira olacak
Bu zam oranına göre; harç tutarı yeni yılda 2 bin 6 lira olarak ödenecek.
Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan mükerrer sayısıyla birlikte 2021 yılında uygulanacak olan vergi ve harç tutarları açıklandı.