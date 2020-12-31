Zam sonrası yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı ne kadar oldu?

Yeni yılla birlikte gelen zamlar teknoloji düşkünlerini de bir hayli etkileyecek! Yeni yılda vergi ve harç tutarları artacak. Türkiye'de telefon fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Yurt dışından telefon getirenleri kötü bir sürpriz bekliyor. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı da 2021 yılında aynı oranda yükselecek. İşte ayrıntılar...