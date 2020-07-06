Zam oranları belli oldu! 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına da zam
Memur ve emekli maaşlarının zam oranları belirlenmişti. 3 gruba daha zam geldi. 65 yaş maaşı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak. Öte yandan engelli aylığına ve evde bakım parasına da bu ay itibarıyla zam gelecek.
Geçtiğimiz hafta 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyonu belli olunca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile görevdeki memurların zam oranı ortaya çıktı. Görevdeki memurlar ve memur emeklileri ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar.
İlk altı aylık enflasyon oranı emekliler dışında bir kesimi daha ilgilendiriyor. 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım parası alanlar için de temmuz ayı maaşların zamlanma ayı. Görevdeki memurlar ve memur emeklilerinin maaş zamları toplu sözleşme görüşmelerinde belirleniyor. 2020 yılı için ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 oranında zam uygulanması hüküm altına alınmıştı.
Yüzde 5.75 olarak gerçekleşecek
Bunun yanında enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde olması halinde yüzde 4'ü aşan kısım da zam oranına eklenecekti. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5.75 olarak gerçekleşmesi sonrası memurlar yüzde 4 am alacaklar.
Toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen zamma ilave olarak yüzde 1.75 enflasyon farkı da alacaklar. Bu şekilde memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 5.75 olarak gerçekleşecek.