Zam farklı maaşlar yatıyor! Milyonların beklediği tarih belli oldu
Zam farkı için memur emeklisi, dul ve yetimlerin dört gözle beklediği ödemeler için tarih belli oldu. Temmuz zammı ile enflasyon farkından oluşan zam farkının 28 Temmuz Perşembe günü ödeneceği öğrenildi.
Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.
Sözcü'ye konuşan Çalışma Bakanlığı yetkilileri, “Fark ödemesi için çalışmalar sürüyor. Belki bir gün önce, belki bir gün sonra olur ama biz 28 Temmuz gibi ödemiş olacağımızı öngörüyoruz” dedi.
Zam farkları, temmuzun 1'i ile 5'i arasında emekli aylıklarını zamsız alan tüm memur emeklileri ile hak sahiplerine ödenecek.
Temmuz başında örneğin 5 bin lira zamsız emekli aylığı alan bir memur emeklisinin hesabına 2 bin 85 lira zam farkı yatırılacak.