Zam farklı maaşlar yatırılıyor! Milyonların beklediği tarih belli oldu
Zam farkı için memur emeklisi, dul ve yetimlerin dört gözle beklediği ödemeler için tarih belli oldu. Temmuz zammı ile enflasyon farkından oluşan zam farkının 28 Temmuz Perşembe günü ödeneceği öğrenildi.
Yaklaşık 2 milyon 391 bin memur emeklisi, dul ve yetim temmuz zammı ile enflasyon farkından oluşan zam farkı ödemelerinde beklenen oluyor. Kurban Bayramı öncesi ödenmesi beklenen ancak beklentilere rağmen yapılmayan ödemeler ay sonunda hesaplarda olacak.
Sözcü'de yer alan habere göre Çalışma Bakanlığı yetkilileri, “Fark ödemesi için çalışmalar sürüyor. Belki bir gün önce, belki bir gün sonra olur ama biz 28 Temmuz gibi ödemiş olacağımızı öngörüyoruz” dedi.
Zam farkları, temmuzun 1'i ile 5'i arasında emekli aylıklarını zamsız alan tüm memur emeklileri ile hak sahiplerine ödenecek.
Temmuz başında örneğin 5 bin lira zamsız emekli aylığı alan bir memur emeklisinin hesabına 2 bin 85 lira zam farkı yatırılacak.