Zalim İstanbul'un yıldızları Bahar Şahin ve Sera Kutlubey sosyal medyayı salladı!

Benden daha ağır başlı daha doğru kararlar veren her duyusunu ağırdan ve yavaştan yaşayan aşırı sakin ve aşırı durağan bir kızdır hiç bir şey onu heyecanlandırmaz bu hayatta ki her şey onun için aşırı normal ve aşırı olması gerektiği gibidir aşırı ama hahhaha. Sürekli beni uyaran yaptığım yanlış şeylere çokça kızan bir ünlem işareti olarak görebilirim.