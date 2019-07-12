Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Mine Tugay bikinili fotoğrafıyla kendine hayran bıraktı!
Geçtiğimiz sezon sonuna doğru yayına giren Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendine hayran bıraktırdı.
Kanal D'nin sezon sonuna doğru yayına giren başarılı yapımı Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Mine Tugay da sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili pozunu paylaşarak yaz sezonunu açan ünlüler arasına dahil oldu.
Zalim İstanbul'un yeni sezon çekimleri başlamadan tatile çıkan Mine Tugay'ın bikinili fotoğrafı binlerce beğeni aldı. Güzel ve başarılı oyuncu, ''Merhaba tatil'' notuyla paylaştığı bikinili fotoğrafını kısa sürede 200 binden fazla kişi beğendi.
Mine Tugay, subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi.Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı.
Ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı.Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.