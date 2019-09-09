Zalim İstanbul'un felçli Nedim'ine bakın! Berker Güven'i gören dumur oluyor!

Başarısı ile rakiplerini sollayan dizide Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Ozan Dolunay, Bahar Şahin ve Sera Kutlubey gibi genç yetenekler de var. Ama daha ilk bölümden tüm dikkatleri üzerine çeken biri var ki o da Nedim karakteri ise Berker Güven...