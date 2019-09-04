Zalim İstanbul'un Damla'sı +18'lik mayo giydi Simay Barlas'a yorum yağdı

Pazartesi akşamı 10. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan dizi Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesini anlatıyor. Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye seyirciden tam not aldı.