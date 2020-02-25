Zalim İstanbul'u bitirecek hata reyting uğruna yaptığına bakın!

Dram ve gözyaşının eksik olmadığı dizi Zalim İstanbul, Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi anlatılıyor. Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye her hafta ilgiyle izleniyor.