Zalim İstanbul'daki seks takvimi kriz yarattı! İzleyici şaştı kaldı
Zalim İstanbul Kanal D'nin sezon sonuna doğru yayına soktuğu yeni ve iddialı dizisi. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken dizinin son bölümlerindeki 'seks takvimi' kriz yarattı. İzleyici şaştı kaldı
Zalim İstanbul Kanal D'nin en iddialı yapımlarından biri olarak yayın hayatına başladı ve kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile daha ilk bölümden seyirciyi yakalayan dizinin son bölümlerindeki 'seks takvimi' sahneleri kriz yarattı. Sosyal medyada izleyici bu durumu eleştirdi.
7. bölümü yayınlanan dizi, Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin anlatıyor. Dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi başarılı oyuncuların yanısıra Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Bahar Şahin gibi yeni ve genç oyuncular da var.
Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi konu alıyor.
Her bölümü ile konuşulan dizide özellikle Seher'in asi kızı Ceren'in oyunculuk performansı dikkatlerden kaçmıyor. Cenk Karaçay ile evlenip Karaçay soyadını almak için elindeki her kozu değerlendiren Ceren'in hırsı izleyiciden tam not alıyor.