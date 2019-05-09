Zalim İstanbul'daki seks takvimi kriz yarattı! İzleyici şaştı kaldı

Zalim İstanbul Kanal D'nin en iddialı yapımlarından biri olarak yayın hayatına başladı ve kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile daha ilk bölümden seyirciyi yakalayan dizinin son bölümlerindeki 'seks takvimi' sahneleri kriz yarattı. Sosyal medyada izleyici bu durumu eleştirdi.