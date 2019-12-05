Zalim İstanbul'daki fenomen Damla yatak pozu verdi diziyi solladı!

Zalim İstanbul dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı ve etkiliyeci senaryosu ile izleyiciyi içine çekmeyi başardı. Başarılı oyunculuk performasnları ile seyirciden tam not alan dizinin her geçen gün parlayan bir yıldızı var; Agah Karaçay'ın fenomen olan dizi Damla'ya hayat veren güzel oyuncu Simay Barlas...