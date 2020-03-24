Zalim İstanbul'daki edepsiz sahne kriz çıkardı tepkiler TT oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul dün akşam 36. son bölümü ile ekrana geldi. Ceren'in köşke yeniden döndüğü dizinin son bölümünde yaşananlar özellikle kadınları isyan ettirdi. Zalim istanbul KadınlardanÖzürDile AvşarYapım hashtagı ile sosyal medyada TT oldu onlarca tepki yorumu aldı.
Kanal D'nin iddialı dizileri arasında olan Zalim İstanbul dün akşam 36. son bölümü ile ekrana geldi. Özellikle son haftalarda izleyiciden sık sık tepki çeken dizinin dün akşamki bölümü ise seyirciye pes dedirtti. Zalim İstanbul sosyal medyanın da konusu oldu. Dizinin yapımcısı Avşar Yapım'a onlarda tepki mesajı yağdı.
Antakya'dan İstanbul'a Agah Karaçay'ın köşküne taşınan 3 çocuklu Seher'in hikayesi olarak başlayan dizi ilk bölümlerine aile dizisi olarak başlasa da ilerleyen bölümlerde işler karışmaya ve aile içinde yasak aşklar yaşanmaya başladı.
İzleyici bu durumdan rahatsız olduğunu sık sık belirtse de ilerleyen bölümlede senaryonun düzeleceği umuduyla diziyi izlemeye devam etti. Fakat dizinin senaryosunun iki kız kardeşin birbirlerinin eşlerine olan yasak aşkın üzerine kurulması ve ortada babası gizlenen bir bebeğin olması izleyiciyi iyice rahatsız etmeye başladı.
Dizinin dün akşamki bölümünde ise artık dananın kuyruğu koptu. Ceren'in ablasının eşi Cenk'ten çocuk yapması ve tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra tek suçlu olarak Ceren'in gösterilmesi. Cenk'in kahraman gibi aklanarak gösterilmesi özellikle kadın seyirciyi isyan ettirdi.