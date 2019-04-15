Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan kriz çıkardı

Bu akşam 3. bölümü ile yeniden seyirci ile buluşacak olan dizinin 2. bölümündeki bir sahne çok ses getirdi. Seher'in başına buyruk asi kızı Ceren, Agah Karaçay'ın oğlu Cenk'in karısı olmayı kafasına koymuştu. Bunun için Cenk'in sarhoş olduğu bir gece gizlice odasına girdi.