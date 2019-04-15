Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan kriz çıkardı
Kanal D'nin en yeni dizisi olan Zalim İstanbul son bölümü ile yine çok konuşuldu. Dizinin finalindeki bekaret sahnesi ise sosyal medyanın konusu oldu.
Zalim İstanbul Kanal D'nin en iddialı yapımlarından biri olarak yayın hayatına başladı. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile daha ilk bölümden seyirciyi yakalayan dizinin 2. bölümündeki bekaret sahnesi ve çarşaftaki kan lekesi çok konuşuldu.
Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin anlatıldığı dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi başarılı oyuncuların yanısıra Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Bahar Şahin gibi yeni ve genç oyuncular da var.
Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi konu alıyor.
Bu akşam 3. bölümü ile yeniden seyirci ile buluşacak olan dizinin 2. bölümündeki bir sahne çok ses getirdi. Seher'in başına buyruk asi kızı Ceren, Agah Karaçay'ın oğlu Cenk'in karısı olmayı kafasına koymuştu. Bunun için Cenk'in sarhoş olduğu bir gece gizlice odasına girdi.