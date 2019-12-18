Zalim İstanbul'da sezon ortası flaş ayrılık yeni bölümde artık yok!
Zalim İstanbul Kanal D ekranlarının en çok ses getiren ve izlenen dizilerinden birisi. Her hafta rakiplerini sollayan dizide flaş bir değişiklik oldu, ayrılığı resmen duyurdular.
Farklı konusu ve başarılı oyunculuk performansları ile seyirciden her hafta tam not alan dizi Zalim İstanbul, reyting listesinde kanalın yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Pazartesi akşamları ekrana gelen dizide Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi anlatılıyor. Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye her hafta ilgiyle izleniyor.
Fakat bu hafta dizide flaş bir değişiklik yaşanacak. 2 sezondur devam eden dizide ilk bölümden beri yönetmen koltuğuna koltuğuna oturan Cevdet Mercan diziden ayrıldığını duyurdu.
Yapım şirketi Avşar Film karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Cevdet Mercan yeni bölümden itibaren dizinin yönetmen koltuğunda olmayacak. Yerine ise başarılı isim Gökçen Usta gelecek.