Zalim İstanbul'da finale haftalar kala beyin yakan sahne!
Kanal D'nin ses getiren dizisi Zalim İstanbul'da büyük finale haftalar kala bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yer alan bazı sahneler seyirciler tarafından tepki gördü.
Kanal D'de 2 sezondur ekran macerasına devam eden Zalim İstanbul dizisi, nisan ayında büyük final yapacak. Seyirciyi ters köşe yapacak bir finalle veda etmeyi düşünen dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümündeki bazı sahneler seyircinin kafasını karıştırdı.
Dram ve gözyaşının eksik olmadığı dizi Zalim İstanbul, Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi anlatılıyor. Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye her hafta ilgiyle izleniyor.
Dizi ilk bölümlerinde kanalın beklentilerini karşılamasa da ilerleyen bölümlerde temponun artması ile seyirciyi ekran başında tutmayı başarmış ve her hafta seyirciye bu kadar da olmaz dedirtten sahnelerle dizi sosyal medyanın diline düşmüştü.
Bu akşam yayınlanacak 34. bölüme bir binanın çatısından düşerek sakat kalan Şeniz Karaçay'ın sahneleri damga vuracak.