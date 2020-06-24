Zalim İstanbul oyuncuları öpüşürken yakalandı Bahar Şahin Ozan Dolunay bombası
Kanal D ekranlarında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinin oyuncuları Bahar Şahin ve Ozan Dolunay çok fena yakalandı. Aşk bombası patladı.
Geçtiğimiz gün Zalim İstanbul dizisinin finali için sosyal medya hesabı Instagram'dan veda paylaşımı yaparken rol arkadaşı Ozan Dolunay hakkında da yazılar yazan ve bir başka rol arkadaşından bahsetmeyen Bahar Şahin, yakayı ele verdi.
Ozan Dolunay ve Bahar Şahin'in aşk yaşadığı iddiaları dilden dile dolanmışken ikili öpüşürken fena yakalandı. Milliyet'in haberine göre, Cenan Adıgüzel ile beraber olan Bahar Şahin'in adı Ozan Dolunay ile anılmaya başlayınca Şahin, terk edildi.
Olaylı biten ilişkinin ardından Bahar Şahin, geçen iki günün ardından rol arkadaşı Ozan Dolunay ile bir mekanda baş başa yemek yedi. Üstelik çevredekilere aldırış etmeden öpüştü.
İkili, mekanda üç saat oturduktan sonra taksiyle ayrıldı. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Bahar Şahin, özel hayatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.