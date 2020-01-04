Zalim İstanbul dizisinin yıldızı Berker Güven'in paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Kanal D ekranlarının beğenilen dizisi Zalim İstanbul'un yıldızı Berker Güven, öyle bir paylaşım yaptı ki herkes intihar ettiğini düşündü, gerçek sonradan ortaya çıktı.
Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat veren Berker Güven, dizinin ilk sezonunda tekerlekli sandalyeye muhtaç birini oynayarak performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
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Güven, yeni yıla üst üste yaşanan aksiliklerden dolayı kötü başlayınca sosyal medya hesabı Twitter'dan isyan etti. Paylaşımlarıyla hayranlarını korkutan Güven'in intihar ettiği bile sanıldı.
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Başarısıyla kısa sürede tanınan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Güven, önce "Kimin ahını aldım, hiçbir şey de yapmadım" paylaşımında bulundu.
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Oyuncu bununla yetinmeyerek "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımını yapınca takipçileri kendisine zarar vereceği konusunda endişelendi.
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