Zafer Şahin’den CHP’li Avcılar Belediyesi’ne eleştiri: Belediyecilikte viski dönemi
Gazeteci Zafer Şahin, YouTube kanalında yayınladığı son videoda CHP’li Avcılar Belediyesi’ni eleştirdi. Belediyenin gıda ihalesi kapsamında yüksek miktarda alkol alımı yaptığına dikkat çeken Şahin, bu durumu kamu kaynaklarının israfı olarak değerlendirdi.
Şahin, açıklamasında “Belediyecilikte Jack Daniels, Johnny Walker dönemi başladı. Avcılar Belediyesi 2026’ya binlerce şişe viski, rakı, şarap ve tekila alarak giriyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu ihalenin “tuhaf” olduğunu belirten Şahin, kısa öyküsünü kamuoyuyla paylaştığını söyledi.
Eleştirilerini sürdüren Şahin, alkol alımlarına ilişkin ironik bir değerlendirmede bulunarak, “Avcılar Belediyesi, gıda ihalesinde yer alan alkol ürünlerini belki de sevdiklerinin arkasından dökecek. İyimser düşünelim” dedi.