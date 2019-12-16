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Zafer Arapkirli'nin tweeti Didem'i çıldırttı!

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın konuk olduğu programa telefonla bağlanan CHP'li Engin Özkoç'un sözünün kesildiğini söyleyen Zafer Arapkirli, Twetter'dan programın moderatörü Didem Aslan Yılmaz'a tepki gösterdi.

Zafer Arapkirli, Didem Arslan Yılmaz'ı CHP'li Engin Özkoç'un sözünün kesilmesine rağmen BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'a bilerek müdahale etmediğini ileri sürdü.

Arapkirli'nin Twitter'dan yaptığı eleştiride "Sana bu işi böyle mi öğrettik" sözlerine tepki gösteren Yılmaz, bu işi Arapkirli'den öğrenmediğini söyledi. İşte Didem Arslan Yılmaz'ın o tepkisi;

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