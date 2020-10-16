Zafer Algöz'ün Okan Bayülgen itirafları şoke etti dost kazığı atmış

Zafer Algöz, açıklamasında şunları anlattı:

Cem Yılmaz 1 numara: "İkisi çok farklı. Okan Bayülgen bence radyo ve televizyon için ideal biri. Ama Cem Yılmaz çok farklı biri. Benim ölçülerime göre yaklaşık 25 senedir falan Türkiye'nin 1 numarası. Hem komedyen olarak hem de yaptığı sinema filmleri, senaryolarıyla.''