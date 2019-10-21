Zafer Algöz acımadı Muhteşem İkili dizisinin yapım ekibine şok dava
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında izleyicisiyle buluşmaya başlayan ancak kısa sürede final yapan Kanal D'nin Muhteşem İkili dizisine, usta oyuncu Zafer Algöz tarafından icra takibi başlatıldı.
Başrollerinde Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol ve Öykü Karayel gibi isimleri barındıran Muhteşem İkili, 12. bölümde final yapmıştı. Ancak dizi oyuncuları alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle yapım şirketine savaş açmıştı.
Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel gibi oyuncuların yer aldığı dizinin final yapmasının ardından, Sinema Televizyon Sendikası bir basın bildirisi yayınlamış, set çalışanlarının haklarını halen alamadığını duyurmuştu.
Zafer Algöz de acımadı
Zafer Algöz de bölüm başına 18 bin 375 liraya anlaştığı filmden 153 bin 375 lirasını alamadığı iddiasıyla TMC Filme, İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlattı.
Peki Zafer Algöz kimdir?
Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars’da doğdu. Aslen Erzurumludur. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu’nda açılan “Gençlik Kursları” ile tiyatro eğitimi aldı.