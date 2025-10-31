BIST 10.986
Zafer Alagöz'den dikkat çeken Galatasaray yorumu! Kısa süre içinde olay oldu

Herkes tarafından koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen usta oyuncu Zafer Algöz, katıldığı bir programda Galarasaray'la ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

Oyuncu Zafer Algöz konuk olduğu bir programda Süper Lig fikstürünü eleştirerek Galatasaray'ın Avrupa maçları sonrası iç sahada oynamasına dikkat çekti.

Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Algöz, şu ifadeleri kullandı:

"Lig fikstürüne baktığında geçen sene de aynı durum vardı. Galatasaray Avrupa'da maç yaptıktan sonra 8 maçın tamamına yakınını iç sahada oynadı. Biz Avrupa'da olsaydık 8 maçın 7'sini deplasmanda, sadece birini kendi sahamızda oynayacaktık. Bu sene de aynı şey yaşanıyor."

"FUTBOLA OLAN GÜVENİM SARSILIYOR"

"Bu tesadüf olamaz, milyarda bir ihtimal böyle bir şey denk gelir. Neden biz Avrupa dönüşü hep deplasmanda oynuyoruz da Galatasaray hemen kendi evinde maça çıkıyor? Böyle olunca futbola olan güvenim sarsılıyor, inancım kayboluyor."

