Zafer Akıncı eşi Yeşim Akıncı kimdir Zafer Akıncı mesleği nedir?

Sempatik ve hoş sohberi ile sık sık televizyon ekranlarına çıkan ve evlilik, aldatma üzerine tavsiyelerde bulunan Psikolog Zafer Akıncı'nın hayatı merak konusu oldu. Hoş sohbet kişiliği ile kısa zamanda çok sevilen Zafer Akıncı aslen Malatyalı ve 47 yaşında. Yeşim Akıncı ile evli olan Zafer Akıncı'nın iki çocuğu vardır.

Zafer Akıncı kimdir: Televizyon kanallarında sempatik ve Zafer Akıncı, 1974 yılında Malatya’da doğmuştur. 1998 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fizik öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatına İlk önce fizik ve bilgisayar programcılığı eğitimleri alarak başlayan Zafer AKINCI psikolojiye olan ilgisini fark ederek psikolojiye yönelmiştir.

2005 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesinde Uygulamalı Psikoloji üzerine yüksek lisans eğitimi yaptı. Prof. Dr. Özcan KÖKNAL danışmanlığında psikoloji yüksek lisans eğitiminden sonra klinik psikoloji ve gelişim psikolojisi olmak üzere iki farklı psikoloji alanında doktora eğitimi almıştır. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde İnsan kaynakları Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamladı.

2009 yılında ise Ahmet Yesevi Üniversitesinde Yönetim ve Organizasyon üzerine bir yüksek lisans çalışması daha yapmıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesinde sosyoloji bölümünde başka bir lisans eğitimini tamamlamıştır. 1000 saati aşan aile terapisi ve danışmanlığı (bakanlık onaylı) eğitimlerinden sonra, 3 farklı tıp doktorundan yaklaşık 8.500 saatlik süpervizyon almıştır. Psikoloji alanında yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 4300 saatin üzerinde akrediteli ve sertifikalı eğitimler almıştır.

Uzm Dr. Hakan Yalman ile birlikte kuantum fiziği ve psikolojik yaklaşımlarla yanılsamalı kader algısı üzerine çeşitli yazılar, seminerler ve programlar yapmıştır. Daha sonra insan kaynakları, yönetim ve organizasyon alanlarında 2 farklı üniversitede yüksek lisans eğitimlerinden sonra psikoloji alanında daha spesifik eğitimlere yönelmiştir.

2015 yılında Meksika’da Universidad Azteca’da Gelişim Psikolojisi üzerine doktorasını yaparken “Dikkat eksikliği problemlerinde bilişsel gelişim eğitiminin etkinliği ve en etkin olan bilişsel gelişim yönteminin tespit edilmesi” konulu tezini vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışı akrediteli bir çok psikoterapi tekniğinin eğitimini alan Zafer AKINCI, önce bir süre Prof .Dr. Öget Öktem TANÖR’ün desteği ile nöropsikoloji alanına yönelmiş ve sonrasında Yrd.Dç.Dr. Hatice KAFADAR ile yaklaşık iki yıl boyunca bu alanda çalışmalar yapmıştır.

Yrd.Dç.Dr.Hatice KAFADAR ’la birlikte uluslar arası yayınlarda bilimsel yayın yapmış ve uluslararası kongrelerde sunumlar yapmışlardır. 9 farklı nöropsikolojik test üzerinde bilimsel çalışmalarda bulunarak, bu testlerin korelasyon analizini Dç.Dr.Hatice KAFADAR ‘la birlikte yapmıştır.

Bu testlerin telif haklarını almıştır. Zafer Akıncı, 2002 yılında nöropsikoloji ve bilişsel gelişim alanında kullanılan dağınık yöntemleri araştırarak, Elde ettiği veriler ve bilgiler doğrultusunda bütünsel ve daha etkili sonuçlar veren bir metoda ihtiyaç olduğunu görmüş ve dikkat eksikliği üzerinde kalıcı düzelme sağlayan “IQup Bilişsel Gelişim Metodu” nu geliştirmeye başlamıştır. Öğrenme yetenekleri üzerinde kalıcı gelişim sağlayan IQup Metodu’nu geliştirmiştir.

IQup Bilişsel Gelişim Metodu’nun etkinliği ve kalıcılığı üzerine bilimsel araştırmalar yapılmış ve metot uluslararası alanda kabul görerek dünya literatürüne girmiştir. IQup Metodu ülkemizi eğitim ve nöropsikoloji alanında Paris, Amsterdam ve Çanakkale’de olmak üzere üç uluslararası kongrede temsil etmiştir.

IQup üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar Cambridge Üniversitesi yayınları tarafından basılan JINS (Journal of International Neuropsychological Society) jurnalinde, AIJSS (American International Journal of Social Science),ELSEVIER - Procedia Socian and Behavioral Sciences ve IOJES (International Online Journal of Educational Sciences) jurnallerinde yayımlanmıştır. Zafer AKINCI’nın Uluslararası hakemli yayınlarda akademik makaleleri yayımlanmıştır. Popüler dergi ve gazetelerde 80 kadar makalesi yayımlanmıştır. Çeşitli ulusal radyo ve televizyonlarda programlar hazırlamıştır.

Aile hayatına önem veren bir psikolog olan Zafer Akıncı çıktığı televizyon programlarında eşlere sorunlarını çözmeleri ile ilgili çok değerli bilgiler vermektedir. Özellikle 2015 yılında beyaz tv ekranlarında Aslı Mavitan'ın sunduğu “İşin Aslı” isimli programda insanların sorunlarına çözüm bulmaktadır. Zafer AKINCI halen Uzm. Dr. Hakan YALMAN ve birlikte Doç. Dr. Özcan YILDIZ ‘la birlikte “Kan transfüzyonunun nöropsikolojik etkileri ile kişilik yapılarında kalıcı değişimleri” konulu bilimsel araştırmanın çatı ekibinde çalışmaktadır.

Uzman psikolog Dr. Zafer Akıncı, 2006 yılından bu yana Türkiye‘de psikoloji ve insan davranışları alanındaki araştırmalarını Humanovus şirketi altında Bilim Kurulu Başkanı olarak devam ettirmektedir. Zafer Akıncı, klinik ve gelişim psikolojisi alanındaki uzmanlığının dışında; sosyoloji, fizik, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon, bilgisayar programcılığı dallarında lisans eğitimlerine sahiptir.

Zafer AKINCI çeşitli spor takımları, farklı şirketler, devlet kurumları başta olmak üzere bir çok sanatçı, siyasetçi, işadamına değişik bir çok alanda sonuç odaklı danışmanlıklar yapmıştır. Zafer AKINCI halen danışmanlığa devam etmektedir.

Zafer Akıncı, 2003 yılında evlenmiştir ve iki çocuğu vardır