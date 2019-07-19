Zabıta yasaklamıştı! Beyazıt'ın sembol çareyi bakın nasıl buldu

"Burayı bırakamıyorum"

Hüseyin Avni Dede yaşadıklarını şöyle anlattı: "25 Haziran 2018'den beri burada sergi açamıyorum. Burası bir çıkmaz sokağa döndü. Buraya barikat kurdular, belediye zabıtaları nöbet tuttu. Bu yüzden esnaf burayı terk etti ama ben yine yerimde kaldım. Bana serbestlik tanıyorlardı, sergimi açıyordum ama emsal teşkil etmeyeyim diye benim tezgah açmamı da yasakladılar. Ben de o yasağa uydum ama beni yurt içi ve yurt dışından tanıyanlar burada buluyorlar o yüzden burayı bırakamıyorum."