Zabıta intihar etti, Belediye Başkanı kolundan vuruldu!

Darıca Belediyesi'nde zabıta memuru K.D.'nin intihar girişimi sırasında tabancasından çıkan kurşunun sekerek Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın koluna isabet etmesi sonucu Bıyık hafif şekilde yaralandı.

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, intihar eden zabıta personelinin tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Belediye binasına gelen ve zabıta memuru olduğu öğrenilen K.D. (35) henüz bilinmeyen nedenle intihar girişiminde bulundu.

K.D. ağır yaralanırken, tabancasından çıkan mermi sekerek başkan Bıyık'ın koluna isabet etti.

ZABITA PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan K.D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan Bıyık'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Vali Aktaş'tan açıklama

Bu arada Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Bıyık'ı hastanede ziyaret etti.

Aktaş, AA muhabirine, Darıca Belediyesinde görevli zabıta personelinin intihar ettiğini belirterek, "Personel yanında getirdiği tabancayla intihar etmiş, seken kurşunla da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaralanmıştır. Belediye Başkanı Bıyık'ın sağlık durumu iyi, zabıta personeli ise hastanede hayatını kaybetmiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bıyık'ın, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve konuyla ilgili bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."