Yüzyılın transfer bombası! Fenerbahçe Hulk ile masaya oturdu
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, yüzyılın transfer bombasını patlatmak üzere. İşte tüm detaylar...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig takımlarının radarına girdi. Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor. Mourinho ve ekibinin daha önce takip ettirdiği Zeki Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Kaan Ayhan, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte transfer haberlerini doğrulayarak "Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümdeyim. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi açıklanacak. Harika dört yıl için Fortuna'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Kaan Ayhan, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Sassuolo ile anlaşmaya varmıştı.
Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, düzenlenen törenle resmi imzayı attı. Burak Yılmaz, "Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum" dedi.
Galatasaray'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı stoper Maicon'da sarı kırmızılı takıma gelen para belli oldu. Aslan, Maicon için 1,43 milyon Euro bonservis bedeli alacağını duyurdu.