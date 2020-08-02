Yüzyılın transfer bombası! Fenerbahçe Hulk ile masaya oturdu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Kaan Ayhan, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte transfer haberlerini doğrulayarak "Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümdeyim. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi açıklanacak. Harika dört yıl için Fortuna'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Kaan Ayhan, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Sassuolo ile anlaşmaya varmıştı.