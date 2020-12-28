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Yüzyılın futbolcusu seçilen Ronaldo'dan oğluyla ilgili itiraf

Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek yüzyılın futbolcusu ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo, tören sonrası yaptığı konuşmada oğlunun cips yemesini ve kola içmesini istemediğini itiraf etti.

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Portekizli süper yıldız Ronaldo, yüzyılın oyuncusu ödülünü aldığı tören sonrasında açıklamalarda oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile ilişkisi üzerine de şaşırtıcı sözler sarf etti.

35 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "İleride iyi bir futbolcu olup olamayacağını göreceğiz. Buna kızdığımı bilmesine rağmen bazen kola içiyor, cips yiyor. Bazen ona vücüdunu yenilemesi için soğuk suya girmesini söylüyorum. Bana suyun çok soğuk olduğunu söylüyor. Bunlar normal çünkü henüz sadece 10 yaşında" dedi.

"En iyisi olmasını istiyorum"
Ronaldo "Oğluma futbolcu olması için baskı yapmayacağım ama yardımımı isterse tabii ki yardım edeceğim. Bu uzun ve sıkı bir çalışma gerektiriyor. Oğlumun her şeyden önce futbolcu da olsa doktor da olsa en iyisi olmasını istiyorum" diye konuştu. 

7 çocuk istiyor
Cristiano Ronaldo Jr. dışında;  Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo isimli 3 çocuğu daha olan Portekizli yıldızın 7 çocuk sahibi olmak istediği biliniyor. 

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