Yüzsüz canavar! Pınar Gültekin öldü gitti, karım beni boşayıp, başkasıyla evlendi olan bana oldu!
Pınar Gültekin'i boğduktan sonra tam ölmeden varilde yakan sonra da üzerine beton döken canavar sevgili Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya, katil Avcı'nın kendisini acındırma çabaları ve skandal sözleri damga vurdu.
Muğla'da, 27 yaşındaki üniversiteli Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı hakkında verilen cezalar belli oldu. Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Mahkeme, katil Avcı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karar duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunması alınan katil Cemal Metin Avcı, cinayeti planlayarak işlemediği iddia edip, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia etti. Bakın Cemal metin Avcı neden mağdur olmuş. İşte mahkemedeki o skandal ifadesi...
Planlasam böyle mi yapardım!
- Yayla evinin bahçe duvarı bile yok, ana yola sıfır bir yer. Planlasam burada mı işlerdim? Nasıl bir planlama yapmışım, ben de anlamadım. Ben birini planlayarak öldürecek olsam mobese kameralarının olduğu yerden neden bir şey alıp evime götüreyim?
Varilde yaktığımda canlı değildi!
- Yaktığım sırada ise asla canlı değildi, boğdum, öldürdüm, asla nefes almıyordu. Cinnet denen şey hayatın bir gerçeği. Tabi ki pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı.