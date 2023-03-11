Yüzsüz canavar! Pınar Gültekin öldü gitti, karım beni boşayıp, başkasıyla evlendi olan bana oldu!

Planlasam böyle mi yapardım!

- Yayla evinin bahçe duvarı bile yok, ana yola sıfır bir yer. Planlasam burada mı işlerdim? Nasıl bir planlama yapmışım, ben de anlamadım. Ben birini planlayarak öldürecek olsam mobese kameralarının olduğu yerden neden bir şey alıp evime götüreyim?