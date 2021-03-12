Yüzlerinden düşen bin parça Haluk Levent kızıyla böyle görüntülendi
Şarkıcı Haluk Levent, 13 yaşındaki kızıyla objektiflere takıldı. Keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı.
Haluk Levent'in 2017 yılında boşandığı Neslin Yonar ile kızları Ela, genç kız olma yolunda ilerliyor. Haluk Levent, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde 13 yaşındaki kızı Ela Acil ile görüntülendi. Birlikte vakit geçiren baba-kız keyifsiz halleriyle dikkat çekti.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, 52 yaşındaki şarkıcı, "Ergenlik durumları, biraz tavır yapıyor. Aramız limoni" açıklamasında bulundu.
Kızıyla ilgili açıklamasının yanı sıra Haluk Levent, müjdeli haberi de duyurdu.
Müzik çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Levent, "Geçtiğimiz yıl annemi kaybettim. Onun sevdiği 15 şarkı vardı. Onları bir albümde topladım. İki hafta sonra çıkmış olacak" dedi.