Yüzlerce şarkısı olan Yıldız Tilbe yıllarca hiç çaktırmamış! Meğer hastalığı...
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, çocukluk yıllarında geçirdiği ağır kazayı ve bu kazanın hayatında bıraktığı kalıcı izleri anlattı. Tilbe, küçük yaşta yaşadığı olay sonrası sağ kulağının hiç duymadığını açıkladı.
Tilbe, küçük yaşta yaşadığı olay sonrası sağ kulağını kaybettiğini açıkladı.
"Delikanlım", "Hastayım Sana", "Haberi Olsun" ve "Çabuk Olalım Aşkım" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Yıldız Tilbe,hayatına dair samimi itiraflarıyla dikkat çekti.
"ALTI AY HASTANEDE KALDIM"
Altı kardeşin en küçüğü olduğunu belirten Tilbe, çocukken yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı:
