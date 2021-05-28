Yüzlerce kişi teklif yapıyor! Otomobiller çok uygun fiyata satışa çıktı

Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.

İşte icradan satılan otomobiller...d