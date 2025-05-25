Yüzen karavanın özellikleri bomba! Herkes almak için yarışıyor, fiyatına bakın
Karada karavan, suda ise yat olarak kullanılabilen araç büyük talep görüyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde üretilen araç özellikleri ile de dikkat çekiyor. İçerisinde önce insanın güvenliğini sağlayacak sistemler olan aracın fiyatına bakın...
Merzifon'da İlhan ve İsmail Yaylacı kardeşler, 2020 yılında "Yüzen Karavan Projesi" çerçevesinde hem karada hem de suda kullanabilen bir araç geliştirdi. Yat Car yüzde 50 karavan, yüzde 50 yat olabildiği gibi istenildiğinde dağın doruğuna çekilip kamp yapılabiliyor, istenirse de suya indirilip yat olarak hizmet veriyor.
Çekme karavan olmasının yanı sıra denizde kendi benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle hareket edebilen Yat Car, motordan ya da yat içindeki dümenden kontrol edilebiliyor.
Üretimlerinin Avrupa standartlarında olduğunu ve dayanıklı bir ürün ürettiklerini belirten İsmail Yaylacı, şunları kaydetti:
"Ufak tefek çarpmalarla, kayalara vurmalarla kırılmayacak bir ürün. İçerisinde önce insanın güvenliğini sağlayacak sistemler var. Yangın sistemi kuruluyor. Sintine pompaları (Teknede toplanan su ve yağın tahliyesi için kullanılan pompa) var.
Varsayalım deldin, otomatik devreye girer. Tabanı poliüretan köpükle kaplı çift cidar dedikleri 20 santimlik köpük var. Kırılsa da su içeriye geçmiyor. Önce can güvenliği, sonra insanın keyif ve zevk almasına önem veriyoruz. Bir karavanda ihtiyaç olan ocak, eviye, tuvalet, dış duş, iç duş, ısıtıcı, güneş paneli ve dışarıdan şarj sistemi mevcut, ses sistemi var.