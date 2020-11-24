Yüzde 82 markete gitmeye bile korkuyor! Ipsos araştırma sonuçları çok önemli
Ipsos, 'Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı; vatandaşlar, sadece sosyal hayata katılırken değil, hastaneye gitmek, toplu taşıma kullanmak ve markete gitmek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılarken dahi ciddi endişe duyuyor.
Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’un ortaya koyduğu verilere göre, her 10 kişiden 7’si hastaneye gitme ve toplu taşıma kullanma konusunda ciddi endişe taşıdığını belirtiyor.
Markete gitme konusunda bile endişe hakim
Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 82’si de markete-süpermarkete gitme konusunda endişeli olduğunu ifade etti.
Kötümser hissedenler iki katına çıktı
Araştırmaya göre, salgının ülke üzerindeki etkileri konusunda kötümser hissedenlerin oranı son bir ay içinde iki katına ulaştı.
Vatandaşlara son bir hafta içinde koronavirüs salgınının genel etkileri hakkında hislerini sorulduğunda, yüzde 66’sı daha kötümser olduğunu söyledi.